Auto in der Neuburger Altstadt angefahren: Polizei sucht Zeugen

An der Kreuzung Karmelitergasse und Josefstraße in Neuburg ist von Dienstag auf Mittwoch ein beigefarbener Dacia angefahren worden. Laut Polizeiangaben war das Fahrzeug dort am Straßenrand geparkt. Als die Besitzerin Mittwochmittag zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest.

Unfallflucht in der Neuburger Altstadt

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)