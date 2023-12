Neuburg

14:25 Uhr

Auto in der Neuburger Färberstraße über Nacht beschädigt

Während ein Auto in Neuburg über Nacht am Fahrbahnrand in der Färberstraße geparkt war, entstand ein Schaden am Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in der Färberstraße der Außenspiegel eines schwarzen Audi A1 beschädigt worden. Das Fahrzeug war dort laut Polizei am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Außenspiegel eines Neuburger Autos wurde über Nacht beschädigt Freitagfrüh stellte die Eigentümerin einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Ein Verkehrsunfall kann ausgeschlossen werden. Die Neuburger Polizei nimmt Hinweise hierzu unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

