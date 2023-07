Auto in Neuburg beschädigt

Ein geparktes Auto wurde in Neuburg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in einen abgestellten Wagen in der Stettiner Straße in Neuburg gefahren. Als der 28-jährige Besitzer zu seinem Auto kam, bemerkte er Dellen an der Heckstoßstange, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schaden war an der hinteren linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Polizei in Neuburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 08431/6711-0.

