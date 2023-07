Auto in Neuburg mutwillig zerkratzt

Am Montag ist in Neuburg ein Auto beschädigt worden. Unbekannte haben die Fahrerseite eines abgestellten Wagens zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Neuburg ist ein Auto absichtlich mit einem Kratzer versehen worden. Der Wagen stand seit den Morgenstunden am Montag am Platz der Deutschen Einheit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen Mittag entdeckte die Besitzerin aus dem Raum Aresing den Kratzer. Der Schaden an der Fahrerseite des Wagens belaufe sich laut den Beamten auf einige hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch