Auto in Neuburger Parkhaus beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Eine 29-jährige Frau aus Karlshuld hat ihr Auto am Mittwoch im Zeitraum von 9.20 bis 10.50 Uhr in Neuburg, Müller-Gnadenegg-Weg, im dortigen Parkhaus abgestellt. Dabei parkte sie laut Angaben der Polizei ihr Fahrzeug in der zweiten Etage.

Neuburg: Auto in Parkhaus beschädigt

Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass bislang Unbekannte ihr Auto beschädigt haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (AZ)