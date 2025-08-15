Schwerer Unfall in Neuburg: Auto überschlägt sich, Ingolstädter Straße gesperrt

In der Ingolstädter Straße in Neuburg hat sich Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto hat sich überschlagen und ist auf dem Radweg in Richtung Innenstadt auf dem Dach liegengeblieben. Ein Notarzt, Rettungskräfte des BRK Neuburg und der Feuerwehr Neuburg sichern derzeit die Unfallstelle auf Höhe der Tankstelle. Nach ersten Informationen sind mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt. Beide müssen abgeschleppt werden. Über die Verletzungen der Insassen ist derzeit noch nichts bekannt.

Schwerer Unfall in Neuburg: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Die Geschehnisse haben zahlreiche Schaulustige angezogen. Ein Rettungshubschrauber landete auf einem freien Grundstück in unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Die Ingolstädter Straße ist aktuell gesperrt. Autos müssen umdrehen.

Weitere Details folgen.