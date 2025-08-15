Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Schwerer Unfall in Neuburg: Auto überschlägt sich auf Ingolstädter Straße

Neuburg

Schwerer Unfall in Neuburg: Auto überschlägt sich, Ingolstädter Straße gesperrt

Bei einem Unfall in Neuburg hat sich ein Auto überschlagen. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Die Ingolstädter Straße ist derzeit gesperrt.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    In der Ingolstädter Straße in Neuburg ist ein spektakulärer Unfall passiert.
    In der Ingolstädter Straße in Neuburg ist ein spektakulärer Unfall passiert. Foto: Barbara Wild

    In der Ingolstädter Straße in Neuburg hat sich Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto hat sich überschlagen und ist auf dem Radweg in Richtung Innenstadt auf dem Dach liegengeblieben. Ein Notarzt, Rettungskräfte des BRK Neuburg und der Feuerwehr Neuburg sichern derzeit die Unfallstelle auf Höhe der Tankstelle. Nach ersten Informationen sind mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt. Beide müssen abgeschleppt werden. Über die Verletzungen der Insassen ist derzeit noch nichts bekannt.

    Schwerer Unfall in Neuburg: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

    Die Geschehnisse haben zahlreiche Schaulustige angezogen. Ein Rettungshubschrauber landete auf einem freien Grundstück in unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Die Ingolstädter Straße ist aktuell gesperrt. Autos müssen umdrehen.

    Weitere Details folgen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden