Autofahrer beschädigt beim Parken ein Zweirad

Beim Ausparken hat ein Autofahrer in Neuburg ein Zweirad angefahren. Das teilte die Polizei mit. Am 6. Dezember zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr parkte ein Mann aus Neuburg seinen Mercedes in Neuburg in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 109.

Autofahrer fährt in Neuburg gegen ein Zweirad

Beim Rückwärts Ausparken stieß er gegen ein dahinter geparktes blaues Zweirad (Roller oder Moped). Ein Kennzeichen hatte sich der Verursacher leider nicht gemerkt, den Unfall jedoch bei der Polizei Neuburg gemeldet. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen oder Geschädigte sich telefonisch unter der Nummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)