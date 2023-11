Autofahrer erfasst Radler in der Ingolstädter Straße und flüchtet

Ein Autofahrer erfasst einen 17-jährigen Radfahrer aus Neuburg in der Ingolstädter Straße. Der Besitzer des Kleinwagens ergreift daraufhin die Flucht.

Ein 17-jähriger Radfahrer aus Neuburg ist am Donnerstagfrüh, 23. November, in der Ingolstädter Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 6.50 Uhr war der Jugendliche auf dem Radweg der Ingolstädter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er die Hesselloher Straße an einer Furt für Fahrradfahrer überqueren wollte, wurde er laut Angaben der Polizei von einem weißen Kleinwagen mit Eichstätter Zulassung erfasst.

Neuburger Radfahrer wird von Kleinwagen erfasst.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich anschließend selbst in die Klinik Neuburg. Der Fahrer des weißen Kleinwagens setzte mit dem Auto kurz zurück und fuhr dann beschleunigt Richtung Stadtmitte davon. Bei dem Kleinwagen könnte es sich Zeugenangaben zufolge um einen Ford gehandelt haben. Am Fahrrad des 17-Jährigen entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)