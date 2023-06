Autofahrer fährt betrunken durch Neuburg

Mit knapp einem Promille im Blut ist ein Ingolstädter in Neuburg von der Polizei erwischt worden.

Betrunken am Steuer ist am Donnerstagabend ein Autofahrer in Neuburg erwischt worden. Gegen 23.30 Uhr war der Ingolstädter in der Münchener Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Bei dem 41-jährigen Mann stellten die Polizeibeamten eine Fahne fest und machten einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 0,78 Promille. Er müsse mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, teilt die Polizei Neuburg mit. (AZ)