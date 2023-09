Autofahrer findet sein Fahrzeug in Neuburg ohne Außenspiegel vor

Die Polizei Neuburg sucht einen Unbekannten, der den Außenspiegel eines in Neuburg geparkten Fahrzeugs abgefahren hat.

Ein Unbekannter hat in Neuburg einen Außenspiegel weggefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 5. September parkte ein 60-jähriger Neuburger gegen 18 Uhr sein Auto in der Beethovenstraße in Neuburg.

Unbekannter fährt Außenspiel von geparktem Auto in Neuburg ab

Als er am 6. September gegen 15 Uhr zurückkam, konnte das Fahrzeug nur noch ohne den linken Außenspiegel festgestellt werden. Ein Unfallverursacher meldete sich bislang nicht, weshalb die Polizei Neuburg um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110 bittet. (AZ)