Autofahrer geraten auf Neuburger Parkplatz in Streit

Vor dem Landratsamt kam es zu einem Streit. Ein Unbekannter beleidigte eine Frau verbal und fuhr davon. Die Polizei ermittelt.

Zu einer verbalen Auseinandersetzung ist es auf dem Parkplatz des Landratsamtes gekommen. Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parklücke. Um auf sich aufmerksam zu machen, hupte die 48-Jährige den ausfahrenden Pkw an. Im weiteren Verlauf beleidigte der bislang Unbekannte die Frau mit Ausdrücken, ehe er seine Fahrt fortsetzte. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

