Autofahrer gibt mitten in Neuburger Waschanlage Gas - jetzt ist Anlage kaputt

Plus Ein Autofahrer gibt mitten in der Waschstraße von Walter Haag in Bittenbrunn Gas und beschädigt ein Gerät. Die Anlage ist nun auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Von Andreas Zidar

Ein lauter Knall hat Walter Haag am Donnerstagmittag aufgeschreckt. „Ich habe gedacht, jetzt fällt alles zusammen.“ Er eilte in den Innenraum seiner Waschanlage in Bittenbrunn, da sah er, was passiert war: Ein Autofahrer hatte offenbar mitten in der Waschstraße Gas gegeben und ist gegen die Trocknungsanlage gekracht. Aufgrund der Beschädigung ist die Waschstraße jetzt bis auf weiteres geschlossen.

