Neuburg

vor 16 Min.

Autofahrer ist mit 2,6 Promille unterwegs und wird von Bürger gestoppt

Ein volltrunkener Senior ist mitten am Vormittag in Neuburg am Steuer seines Autos erwischt worden. Er hatte mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht.

Weil er volltrunken in Schlangenlinien durch Neuburg gefahren ist, muss sich ein Senior verantworten. Am Dienstagvormittag ging gegen 10.30 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien in der Sudentenlandstraße unterwegs ist. Der später als 63-jähirge Neuburger festgestellte Fahrer war von Heinrichsheim in Richtung Neuburg unterwegs. Laut Zeugen kam er mehrfach auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, der dadurch teilweise zum Ausweichen gezwungen war. Außerdem fuhr der 63-Jährige über einen Verkehrsleitpfosten. Autofahrer stoppen volltrunkenen Senior in Neuburg In Neuburg konnte der 63-Jährige schließlich von einem hinter ihm fahrenden Mann gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten konnte bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der 63-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 63-Jährigen in der Sudetenlandstraße zum Ausweichen gezwungen waren, gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Hitzhofen/Emsing Damwild in Gehege im Raum Eichstätt getötet: War es der Wolf?

