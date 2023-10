Autofahrer macht sich nach Unfall mit Radfahrerin in Neuburg aus dem Staub

Bei einer Kollision mit einem Auto in der Neuburger Innenstadt wird ein Mädchen auf dem Rad verletzt. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht. Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Donnerstagvormittag erschien ein 15-jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter in der Wache der Polizeiinspektion Neuburg und meldete dort, dass sie in den Morgenstunden mit ihrem Fahrrad eine Kollision mit einem Pkw hatte und sich der Unfallgegner ohne jegliche Regulierung von der Unfallstelle entfernte.

Die 15-jährige Schülerin war gegen 7.40 Uhr mit dem Fahrrad in der Hirschenstraße in Neuburg in Richtung Spitalplatz unterwegs gewesen. Dort kam es ihrer Schilderung nach zu der Situation, dass der Fahrer eines, am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos unvermittelt seine Fahrertüre öffnete und die Jugendliche mit dem Fahrrad gegen diese prallte und stürzte. Durch den Sturz erlitt das Mädchen eine Prellung am linken Knie, sowie eine Schürfwunde an der rechten Hand. Das Fahrrad wurde dabei zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf circa 50 Euro belaufen, so die Polizei Neuburg.

Fahrerflucht nach Unfall mit Radfahrerin: So beschreibt das Opfer den Fahrer

Der Fahrer, der schätzungsweise 50 Jahre alt war, erkundigte sich kurz nach dem Zustand des Mädchens und ging anschließend, nach Aussage des Opfers, unverrichteter Dinge weiter. Das Auto war wohl weiß lackiert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)