Autofahrer ohne in Deutschland gültigen Führerschein in Neuburg unterwegs

Ein 40-jähriger Bulgare war ohne in Deutschland zulässige Fahrerlaubnis mit dem Auto in der Neuburger Innenstadt unterwegs. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn.

Ein 40-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagnachmittag am Oswaldplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Beschuldigten in der Vergangenheit eine Fahrerlaubnissperre verhängt wurde. Wie es im Polizeibericht heißt, konnte er bei der Kontrolle zwar einen gültigen, bulgarischen Führerschein vorzeigen, jedoch waren dort die Fahrerlaubnisklassen mit Datum vor der Sperrfrist eingetragen.

Somit hätte der Beschuldigte in Deutschland einen Antrag auf Zuerkennung des Rechts von seiner bulgarischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch machen zu dürfen stellen müssen. Da er dies nicht getan hat gelten seine Fahrerlaubnisklassen in Deutschland nicht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Wagen wurde ihm untersagt. (AZ)