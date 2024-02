Autofahrer übersieht Frau und verursacht Unfall in Neuburg

Ein Autofahrer will die Münchener Straße in Neuburg überqueren. Doch dabei übersieht er eine andere Verkehrsteilnehmerin und es kommt zum Unfall.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Montagmorgen in der Münchener Straße in Neuburg einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war der Mann gegen 5.40 Uhr auf dem Längenmühlweg unterwegs und wollte die Münchener Straße in Richtung Ostendstraße überqueren.

Unfall in der Münchener Straße in Neuburg

Dabei übersah er eine 63-jährige Autofahrerin aus Neuburg, die auf der Münchener Straße stadteinwärts unterwegs war. Durch den Unfall erlitt die Frau einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. (AZ)