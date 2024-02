Zwei Radfahrer in Neuburg bei einem Unfall verletzt

Am Sonntagmittag kommt es in Neuburg zu einem Unfall, bei dem zwei Radfahrer von einem Auto erfasst werden. Der Krankenwagen bringt die zwei Verletzten ist Krankenhaus.

In Neuburg hat es am Sonntagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem zwei Radfahrer verletzt worden sind. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, waren die beiden Radfahrer gegen 13 Uhr in der Ingolstädter Straße auf dem Radweg regulär stadtauswärts unterwegs, als ein Autofahrer aus einer Einfahrt herausfuhr. Der 43-Jährige hatte die Radler nicht im Blick und es kam zum Zusammenstoß.

Autofahrer übersieht zwei Radfahrer auf dem Radweg in Neuburg

Das Auto erfasste zuerst einen 52-jährigen Radfahrer aus Ingolstadt mit seiner Fahrzeugfront. Der 52-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein 24-jähriger Mitfahrer, der mit einem Rennrad etwas hinter dem 52-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und streifte ebenfalls den Wagen des 43-Jährigen. Auch er stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte die beiden Radfahrer in die Klinik nach Neuburg. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei Neuburg ein Schaden von rund 8000 Euro. (AZ)

