Autofahrer unter Drogeneinfluss in Neuburg unterwegs

Ein Drogentest ergibt: Der 20-Jährige aus Baar-Ebenhausen hat Cannabis und Kokain konsumiert.

Am Sonntagabend ist in Neuburg ein 20-Jähriger mit dem Auto unterwegs gewesen, der unter Drogeneinfluss stand. Polizeibeamte stoppten den Autofahrer aus Baar-Ebenhausen gegen 21 Uhr in der Tobias-Kroll-Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der 20-Jährige musste sich im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem fertigen die Beamten einen Bericht an die Führerscheinstelle. Drogen führte der junge Mann nicht mit. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. (nr)