Autofahrer verletzt Radfahrer und fährt dann weiter

An der Ingolstädter Straße stürzt ein 69-jähriger Neuburger vom Rad, als ein Autofahrer in die Kreuzung einbiegt. Polizei sucht nun Zeugen, weil der Unfall erst später gemeldet wird.

An der Kreuzung an der Ingolstädter Straße in Neuburg ist es erneut zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Vorfall hat sich bereits am Mittwoch, 28. September, ereignet. Gegen 8.40 Uhr war ein 69-jähriger Neuburger mit seinem Fahrrad von der Donaubrücke kommend stadtauswärts gefahren. Als er bei Grün die Straße überquerte, die in die Schlösslwiese führt, bog nach Aussage des Mannes gleichzeitig ein Auto in die Kreuzung ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der unbekannte Autofahrer abrupt ab. Nichtsdestotrotz stürzte der Radfahrer und brach sich dabei ein Handgelenk und einen Ellbogen.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Der Neuburger informierte die Polizei erst einige Tage später.

Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)