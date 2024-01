Autofahrerin fährt in Neuburg einen Fußgänger an

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin in Neuburg einen Fußgänger übersehen und angefahren. Der 60-Jährige hatte allerdings viel Glück.

Eine 72-jährige Autofahrern aus Neuburg hat am Dienstagvormittag in der Nördlichen Grünauer Straße einen Fußgänger angefahren und verletzt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 8.35 Uhr war die 72-Jährige mit ihrem Kleinbus auf der Grünauer Straße unterwegs und wollte nach links in die Nördliche Grünauer Straße abbiegen.

Die Autofahrerin aus Neuburg hat den Fußgänger übersehen

Dabei übersah sie laut Polizei den 60-jährigen Fußgänger aus Neuburg, der die Straße in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik Neuburg. Die 72-Jährige blieb unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)

