Autofahrerin übersieht 69-jährigen Fahrradfahrer

Eine 67-jährige Autofahrerin hat in Neuburg einen Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler verletzte sich und musste ins Krankenhaus.

Eine 67-Jährige aus der Gemeinde Gablingen fuhr am Freitag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße in Neuburg in Richtung Fünfzehnerstraße. An der abknickenden Vorfahrtsstraße wollte die Frau dann geradeaus in die Bahnhofstraße in Richtung Fünfzehnerstraße einbiegen.

Hierbei übersah sie einen 69-jährigen Fahrradfahrer aus Neuburg, der auf der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Bürgermeister-Sing-Straße folgte.

Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und war anschließend zeitweise nicht ansprechbar, berichtet die Polizei. Er wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Neuburg gebracht. (AZ)