Autohaus Schweitzer: Nach 99 Jahren endet die Firmentradition

Plus Eveline und Jürgen Hölzl verpachten ihr Unternehmen in Neuburg an die BMW Hoffmann GmbH. Alle 25 Mitarbeiter machen den Wechsel mit. Ein Blick auf die Geschichte des Autohauses Schweitzer und warum sie hier endet.

Von Winfried Rein

Aus Schweitzer wird Hofmann: Eveline und Jürgen Hölzl übergeben zum Jahresende ihr BMW-Autohaus mit Handel und Werkstatt an die Firma Autohaus Hofmann GmbH. Es soll nahtlos weitergehen am Standort Neuburg mit seinen 25 Beschäftigten. Eine Abschiedsparty lässt die Pandemie nicht zu.

