Autos kollidieren mit Zweirädern: Zwei Verletzte bei Unfällen in Neuburg

In Neuburg ereignen sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen verletzt werden. Ein Radfahrer muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Neuburg ist eine Person leicht verletzt worden, das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 11. Mai gegen 9.20 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge in der Münchener Straße.

Ein-75-jähriger Autofahrer aus Neuburg übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Bundesstraße 16 einen bevorrechtigen Motorradfahrer. Der 26-jährige Motorradfahrer stürzte infolge des Anstoßes zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer und seine 69-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Kradfahrer konnte dennoch seine Fahrt fortsetzen.

Zwei Personen bei Unfällen in Neuburg verletzt

Gegen 17.20 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Rennradfahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer war zum Unfallzeitpunkt auf der Münchener Straße stadteinwärts unterwegs, als dieser auf Höhe der Sudetenlandstraße von einem Auto erfasst wurde. Der 18-jährige Autofahrer hatte den entgegenkommenden Radfahrer beim Linksabbiegen in die Sudetenlandstraße übersehen und erfasst. Folglich stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Der Verletzte wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neuburg gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (AZ)