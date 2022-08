"Auwald statt Asphalt"-Petition hat Sammelziel zur Hälfte erreicht

Das Aktionsbündnis will den Bau einer zweiten Donaubrücke verhindern. 52 Prozent der gewünschten Unterschriften sind bereits zusammengetragen worden.

Neuburg Das Zeitfenster der Petition „Auwald statt Asphalt“, die den Bau einer zweiten Donaubrücke in Neuburg verhindern will, ist noch nicht einmal zur Hälfte vorbei – dennoch konnte das Aktionsbündnis bereits 52 Prozent der gewünschten Stimmen einsammeln. Die Petition läuft noch bis zum 28. Dezember.

Das Wunschziel des Aktionsbündnisses ist es, „3000 plus“ Stimmen gegen das Brückenbau-Großprojekt einzusammeln, so Mona Wolbert, eine der Beteiligten. Zum aktuellen Zeitpunkt sei man „sehr zufrieden“ mit dem Fortschritt – auch wenn „harte Arbeit“ dahinterstecke, denn der Informationsbedarf sei groß.

Das Neuburger Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" will mehr als 3000 Stimmen sammeln

Mit Infoständen ist das Aktionsbündnis immer wieder in der Stadt vertreten und nimmt sich Zeit, um die Bürgerinnen und Bürger über sein Projekt aufzuklären. Die nächsten Stände wird es voraussichtlich am 3. und am 17. September in der Weinstraße geben. An den beiden Samstagen werden dort Mitglieder des Bündnisses zwischen 9.30 und 12.30 Uhr vertreten sein.

Der Löwenanteil an Menschen, der bisher unterzeichnet hätte, würde aus Neuburg kommen. Mona Wolbert möchte den Anteil noch weiter anheben. Unterschrieben werden kann entweder handschriftlich oder online. Wenn die Petition abgeschlossen ist, soll das Ergebnis an den Bayerischen Landtag gehen.

Seit über einem Jahr setzt sich das Aktionsbündnis dafür ein, den Auwald so zu erhalten, wie er ist. Eine durch das FFH-Gebiet verlaufende Donaubrücke würde dem in die Quere kommen.

