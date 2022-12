Auwald wird wieder intensiver untersucht

Von Beginn an begleitet das Aueninstitut Neuburg ein Projekt der bayerischen Wasserwirtschaft zu den Donauauen. Die Ergebnisse sollen bundesweit Projekten helfen.

Das Aueninstitut Neuburg begleitet das Projekt der bayerischen Wasserwirtschaft „Dynamisierung der Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt“ von Beginn an, um darzulegen, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf den Auwald haben. Von 2009 bis 2014 wurden die Untersuchungen mit dem Projekt „Monitoring Donauauen“ (Mondau) vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert, um den Erfolg der Renaturierungsmaßnahmen aufzuzeigen und eine bundesweite Übertragung der Erfolge herauszuarbeiten. Seit dem Frühjahr 2022 geht das Projekt in seine zweite Phase. Mondau II wird erneut durch das BfN gefördert.

Untersucht wurden und werden verschiedene Bereiche des Waldes, wie beispielsweise Vegetation und Auenfauna (Fische, Arthropoden, Mollusken), um Rückschlüsse auf die fluviale Morphodynamik des Ottheinrichbachs und den Zustand des Auwaldes zu erhalten. Das Aueninstitut führt bei Mondau II in Kooperation mit der Technischen Universität München, dem Institut für Biodiversitätsinformation e.V. und dem Büro für Ökologische Studien das bisherige Monitoring fort, um langfristige Untersuchungsergebnisse zu erhalten.

In dem Projekt, das noch bis Ende Juni 2023 läuft, wurde diesen Sommer bereits eine Datenaufnahme durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 72 Vegetations-, 19 Querprofiltransekt- und 99 Einzelflächen aufgenommen, die teilweise bereits 2009 angelegt worden waren. Auf diese Weise kann die langfristige Entwicklung, die den Erfolg des Renaturierungsprojekts anzeigt, von einer kurzfristigen Veränderung getrennt werden.

Das Neuburger Aueninstitut auf Schloss Grünau untersucht auch das Grundwasser

Ebenfalls untersucht das Aueninstitut das Grundwasser und die Bodenfeuchte, um herauszufinden, welche Auswirkungen die ökologischen Flutungen, von denen es seit 2010 bereits 29 gab, auf diese Parameter haben. Dabei stehen besonders die hochdynamischen Zonen entlang des Ottheinrichbachs und deren Veränderungen seit 2009 im Fokus. Hierzu wurden unter anderem eine Gewässerstrukturkartierung und eine Aufnahme der Gewässerstrukturelemente durchgeführt, ebenso wie Querprofilmessungen an verschiedenen Standorten entlang des Ottheinrichbachs.

Auch die Erfassung und das Monitoring der Auenfauna, im Speziellen der Mollusken (z.B. Muscheln und Schnecken) und Arthropoden (z.B. Insekten und Käfer), wurde diesen Sommer durchgeführt. Diese Aufnahmen sind essenziell, da sich die Lebensräume durch ökologische Flutungen und Hochwasserereignisse deutlich verändert haben könnten.

Ergebnisse des Langzeitmonitorings im Auwald bei Grünau bundesweit relevant

Ziel des Projekts ist es, neben der Etablierung eines langfristigen Monitorings, die morphodynamischen Prozesse hinter Renaturierungsprojekten besser zu verstehen und die Ergebnisse des Langzeitmonitorings auf andere Renaturierungsprojekte in der Bundesrepublik zu übertragen. Um den bisherigen Erfolg aufzuzeigen, fand am 12. und 13. Oktober ein Treffen der Projektpartner mit der sogenannten Projektbegleitenden Arbeitsgruppe statt. Hierzu gehören neben dem Förderer, dem BfN, etwa auch Institutionen wie das Bayerische Landesamt für Umwelt und die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Bei dem Treffen erhielten die Teilnehmenden Einsicht in erste Ergebnisse und die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen. Bei einer Begehung im Auwald zwischen Neuburg und Ingolstadt wurden die Untersuchungen veranschaulicht. (AZ)