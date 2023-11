Azubi für einen Tag: Vier Jugendliche schnuppern bei Neuburger Firma

Viele Jugendliche wissen nach ihrem Abschluss oft nicht, wie es beruflich weitergeht. Die IHK bietet eine Aktion mit einer Neuburger Firma, die rein örtlich eher im Verborgenen arbeitet.

Die IHK München bietet seit dem vergangenen Jahr die Aktion "Ein Tag Azubi" an. In diesem Rahmen dürfen Schüler einen Arbeitstag in einem Unternehmen verbringen und lernen ein bestimmtes Arbeitsgebiet kennen. Im vergangenen Jahr fand die Premiere in München bereits großen Anklang, in diesem Jahr hatten nun Jugendliche aus ganz Oberbayern die Chance, am Buß- und Bettag ein Unternehmen kennenzulernen. In welchem Arbeitsgebiet die Jugendlichen arbeiteten, bestimmte ein sogenanntes "Match" eines Tests, anhand dessen die Fähigkeiten und Interessen der Schüler mit teilnehmenden Unternehmen verknüpft wurden.

In Neuburg hat ein Unternehmen an der Aktion der IHK teilgenommen, das wohl nur wenige auf dem Radar haben. Nach einer langen Allee, die direkt am Imkereiverein Neuburg vorbeiführt, erreicht man eine einsame Firma am Waldrand, das Unternehmen Formi Chem. Wie besonders die Entstehung der Firma ist und dass die Aufgabe ebenfalls keine gewöhnliche ist, erzählt Thomas Kürzinger, einer der drei Geschäftsführer. "Ein bisschen Risiko war durchaus dabei", fasst Kürzinger die Laufbahn der Firma zusammen. Nachdem das vorherige Unternehmen, bei dem Formi Chem nur Untermieter gewesen ist, 2015 die Türen schloss, bekam Formi Chem überraschend das Erbpachtrecht des Grundstückes. Nach einigen Überlegungen beschloss man, das Grundstück zu übernehmen und die Firma auszuweiten. Seit 2016 besitzt Formi Chem nun sogar einen zweiten Standort in Baar-Ebenhausen und beschäftigt heute 143 Mitarbeiter.

Formi Chem in Neuburg wirbt für Auszubildende

Die Aufgaben der unscheinbaren Firma sind ebenfalls keine alltäglichen. Kürzinger beschreibt das Unternehmen als Produktionsdienstleister. So habe man über 60 zum Teil internationale Kunden, für die man Chemikalien mischt und in eine anwendungsfähige Form bearbeitet. Für jeden Kunden wird die Anlage und der Maschinenpark extra neu zusammengebaut und angefertigt, damit die Chemikalien wie gewünscht zusammengemischt werden können. Folglich sei die Arbeit laut dem 43-Jährigen sehr vielfältig, da man täglich neue Teile schweiße und zusammenbaue.

Formi-Chem-Geschäftsführer Thomas Kürzinger (Mitte) zeigt Schülern für einen Tag die Firma. Foto: Adrian Hauk

Durch die tägliche neue Arbeit sei die Firma laut Kürzinger attraktiv für Auszubildende. "Monoton ist für die Auszubildenden hier auf jeden Fall ein Fremdwort", meint der Geschäftsführer. Auch dadurch kam man auf die Idee, an der Aktion teilzunehmen. So habe man eine Anfrage der IHK bekommen und diese dankend angenommen: "Natürlich ist diese Aktion eine Chance für uns, Auszubildende zu gewinnen. Man muss heutzutage überall werben. Außerdem geben wir die Möglichkeit, dass sich die Schüler verschiedene Berufe anschauen können", meint der Geschäftsführer. Die Teilnehmer haben über die Schule von der Aktion mitbekommen. Schlussendlich gab es vier Schüler, deren Interessen mit Formi Chem übereinstimmten.

Die vier Jugendlichen die ihren schulfreien Tag nutzten, ihren möglichen Traumberuf zu finden, arbeiteten in drei verschiedenen Arbeitsbereichen. Die 15-jährige Finja Stülp hat sich für den Schnupperkurs im Fach Industrieelektronikerin entschieden. Ihr Arbeitstag bestand aus der Reparatur verschiedener Maschinen. Kürzinger ist es generell wichtig, dass alle Auszubildenden an realen Beispielen arbeiten: "In einer Firma können immer Maschinen kaputtgehen. Man lernt immer besser in realen Situationen." Die Schülerin habe das Angebot durch die Maria-Ward-Realschule wahrgenommen und sehe den Tag als Chance, ihren Zukunftsberuf kennenzulernen. "Ich habe bereits Vorkenntnisse in diesem Berufsfeld durch meinen Vater. Durch den heutigen Tag habe ich die Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, um mich dann für eine Ausbildung entscheiden zu können", sagt die Schülerin. Endgültig entschieden habe sie sich bisher jedoch nicht.

Aktion in Neuburg: Positives Feedback für Formi Chem

Severin Eibl und Simon Götzenberger hingegen entschieden sich für einen Tag Azubi als Industriemechaniker. Ihr Arbeitstag begann erst einmal in der Ausbildungswerkstatt. Auch hier durften die beiden Schüler gleich Hand anlegen und einen Metallflaschenöffner bauen. Unterstützt wurden sie den ganzen Tag von Mitarbeiter Lukas Orgenmüller. Zuerst erklärte Orgenmüller viele handwerklichen Grundfertigkeiten, wie beispielsweise das Feilen. Ein Höhepunkt stand den Schülern jedoch noch bevor. So durften beide anschließend in den echten Betrieb und die Schweißkammer entdecken. Auch Orgenmüller weiß, dass bei Formi Chem die Arbeit durchaus anders ist als bei anderen Betrieben: "Da die Anlagen bei uns immer anders zusammengebaut werden, haben wir immer neue Aufgaben. Dadurch konnte ich in meiner Ausbildungszeit immer leicht neue Sachen dazu lernen."