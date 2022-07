Neuburg

18:00 Uhr

B16-Kreuzung Donauwörther Straße: Welche Lösung für den Unfallschwerpunkt?

24 Stunden lang zählte dieses Messgerät an der Kreuzung B16/Donauwörther Straße die Fahrzeuge.

Plus Auf der B16 in Neuburg wurden die Fahrzeuge 24 Stunden lang an der Kreuzung zur Donauwörther Straße gezählt. Denn auch die Verkürzung der Abbiegespur brachte keinen Erfolg.

Von Gloria Geissler

Es war kein Blitzer und auch kein Abhörgerät, das die Gespräche der Autofahrer ausspäht, wie manche spaßeshalber vermuteten. Nein, das Gerät, das in den vergangenen Tagen an der B 16 auf Höhe der Kreuzung zur Donauwörther Straße aufgestellt war, ist ein Messgerät. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt hatte die Zählung der Autos in Auftrag gegeben, wie Holger Uslar erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .