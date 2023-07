Baden, Bus, Parken: In Neuburg müssen Kunden wohl bald mehr bezahlen

Die Stadtwerke Neuburg planen, ihre Tarife anzuheben. Zu hoch seien mittlerweile die Kosten für Material und Personal. Über diese neuen Preise wird jetzt diskutiert.

Ab dem Herbst müssen Besucher im Hallenbad, Fahrgäste im Stadtbus und Parkende in den Neuburger Tiefgaragen wohl tiefer in die Tasche greifen. Denn die Stadtwerke planen, ihre Tarife zu erhöhen. Künftig könnte der Hallenbadbesuch für eine vierköpfige Familie dann 22 Euro statt bisher 14 Euro kosten. Die Entscheidung darüber fällt am Mittwochabend im Werkausschuss.

Fast vier Millionen Defizit verbuchen die Stadtwerke mit dem Betrieb von Bädern und Bussen. Trotzdem will das städtische Unternehmen knapp 16 Millionen Euro allein dieses Jahr investieren. Zudem steigen die Kosten für Material, Personal und die Investitionen der vergangenen Jahre schlagen ins Kontor. Zum 1. Oktober beziehungsweise zum Saisonstart des Parkbades soll das ausgearbeitete Preiskonzept greifen - sofern das abgesegnet wird.

Parkbad Neuburg: Eine vierköpfige Familie zahlt möglicherweise bald 22 statt 14 Euro

Parkbad: 4 Euro kostet der Eintritt für einen Erwachsenen im Neuburger Hallenbad für drei Stunden bisher. Künftig soll jeder ab 18 Jahren für den gleichen Zeitraum 6 Euro bezahlen, die Sportkarte für 1,5 Stunden soll von 2,50 auf 3,50 Euro angehoben werden. Kinder zahlen statt bisher 3 Euro, dann 5 Euro. Zuletzt gab es im November eine Preisanpassung nach oben. Zugleich sorgten die Sparmaßnahmen in der vergangenen Saison für weniger Besucher.

Noch ist das Parkbad in der Sommerpause. Wenn es im Herbst eröffnet, könnten die höheren Preise bereits greifen. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Mit den neuen Tarifen hoffen die Stadtwerke auf eine bessere Kostenabdeckung, die lag bisher bei 12,8 Prozent und könnte dann - vorausgesetzt die Besucherzahlen bleiben konstant - auf 18 Prozent gesteigert werden. Das ist bitter nötig, denn das Neuburger Parkbad macht nicht nur Defizit, sondern müsste technisch auf den neuesten Stand gebracht werden.

Zum Vergleich: Das Sportbad in Ingolstadt kostet 5,50 Euro, zwei Stunden in der Altmühltherme in Treuchtlingen gibt es für 9,40 Euro - allerdings im Thermalwasser. Die neue Donautherme mit Erlebnisbad in Ingolstadt verlangt von erwachsenen Besuchern 19 Euro für zwei Stunden. Günstiger als in Neuburg geht es nur noch im Jurabad Monheim (4 Euro) oder in Bäumenheim (3 Euro für 2,5 Stunden).

Tiefgaragen in Neuburg sollen um 30 Cent teurer werden

Tiefgaragen: 240 Tiefgaragenstellplätze betreiben die Stadtwerke im Stadtgebiet. Zuletzt wurde kräftig in neue Technik investiert. Das soll nun auch auf die Tarife umgelegt werden. Der Vorschlag ist hier, dass eine Stunde im Parkhaus künftig 1,80 kosten soll. Die Semmeltaste sollte auf 30 Minuten begrenzt werden.

Stadtbus: Künftig könnte eine Fahrt mit dem Bus in die Stadt für 2 Euro statt für bisher 1,50 kosten. Eine Monatskarte würde dann für 35 Euro zu erwerben sein, das sind sechs Euro mehr als bisher. Die Streifenzehnerkarte würde um 3 Euro auf 15 Euro steigen. Auch hier argumentieren die Stadtwerke mit hoher Inflation. Zuletzt wurden die Tarife 2017 angepasst.