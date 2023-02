Badeunfall mit Dreijähriger im Brandl: Geldstrafe für die Mutter

Im vergangenen Juli ist im Neuburger Brandlbad eine Dreijährige kurzzeitig untergegangen. Nun hat das Amtsgericht festgestellt: Die Mutter hatte ihre Aufsichtspflicht verletzt.

Es war ein heißer, sonniger Mittwoch im Juli vergangenen Jahres. Die Temperaturen kletterten weit über die Marke von 30 Grad Celsius, das Neuburger Brandlbad war mit rund 2700 Gästen an diesem Tag prall gefüllt. Umso größer war das Aufsehen, als am Nachmittag plötzlich ein Hubschrauber im Bereich des Freibads landete. Ein dreijähriges Mädchen war im Mehrzweckbecken für kurze Zeit untergegangen. Glücklicherweise fiel dies einer Frau im Becken auf. Geistesgegenwärtig rettete sie das Kind aus dem Wasser und übergab das Mädchen an einen Bademeister, der den Notarzt rief. Die Dreijährige hatte einiges an Wasser geschluckt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für sie ging der Vorfall glimpflich aus.

Badeunfall im Neuburger Brandlbad: Geldstrafe für Mutter

Doch in der Folge nahm die Polizei Ermittlungen auf. Es ging um die Frage, ob die Mutter ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen war. Die Dreijährige war, offensichtlich unbemerkt, wohl vom Liegeplatz der Familie ausgebüxt und, ohne Schwimmflügel zu tragen, in das Mehrzweckbecken gefallen.

Nun hat sich in diesem Fall etwas getan. Im Dezember wurde ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Mutter erlassen, da diese ihre Aufsichtspflicht verletzt hatte. Dies teilt das Amtsgericht Neuburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Als Rechtsfolge muss die Frau insgesamt 600 Euro zahlen. Die Zahl der verhängten Tagessätze liegt unter dem Wert von 90. Es erfolgt also kein Eintrag ins Führungszeugnis, und die Frau darf sich weiterhin als nicht vorbestraft bezeichnen. Da die Beteiligten keinen Einspruch erhoben haben, ist der Strafbefehl seit Kurzem rechtskräftig, es kommt also zu keiner Hauptverhandlung.

Lesen Sie dazu auch