Neuburg

vor 18 Min.

Bäume bei St. Peter in Neuburg können wohl doch bleiben

Der Umbau bei der Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt dauert noch bis Ende April. Neben einer neuen Rollstuhlrampe wird der gesamte Vorplatz neu gestaltet.

Die Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt bekommt einen barrierefreien Zugang. Der Umbau wirkt sich negativ auf die dortige Gastronomie aus.

Von Anna Hecker

Die Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert. Und schon wieder umgibt ein Bauzaun das historische Areal. Allerdings geht es diesmal nicht um die Kirche selbst, sondern um den Vorplatz. Der soll nämlich barrierefrei umgebaut werden. Als Herzstück ist eine Rollstuhlrampe geplant. Noch bis Ende des Monats soll die Absperrung des Platzes bestehen bleiben – was auch einen Schatten auf die dortige Gastronomie wirft.

