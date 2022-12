Neuburg

Bäume in der Neuburger Färberstraße werden gefällt und ausgetauscht

Die Bäume in der Neuburger Färberstraße sollen bis Ende Februar gefällt und im Herbst 2023 ersetzt werden.

Plus Die Bäume in der Neuburger Färberstraße sind beschädigt. Sie werden gefällt und durch neue ersetzt. Die Bäume in der Schmidstraße drohen "sukzessive abzusterben".

Die Färberstraße in der Neuburger Innenstadt erhält neue Bäume. Das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dafür sollen die bestehenden Bäume bis Ende Februar gefällt und im Herbst, nach Abschluss der im kommenden Jahr anstehenden Sanierungsarbeiten, neue Bäume gepflanzt werden. Die Bäume in der Schmidstraße stehen unterdessen vor einer ungewissen Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

