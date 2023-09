Neuburg

Bahnhalt für Neuburg: Hält der Zug künftig in Heinrichsheim?

In diesem Bereich fährt die Donautalbahn durch den Neuburger Stadtteil Heinrichsheim. Die Verantwortlichen in der Stadt wünschen sich schon lange, dass der Zug dort wieder hält.

Plus Die Verantwortlichen in Neuburg setzen sich seit vielen Jahren für einen Bahnhalt in Heinrichsheim ein, nun auch das Jupa. Doch die Angelegenheit ist kompliziert.

Von Andreas Zidar

Hier ist schon lange keiner mehr in einen Zug gestiegen. Wer in Heinrichsheim zu den Gleisen will, muss sich erst durch dichte Büsche und Sträucher kämpfen, die entlang der Strecke wuchern. Es ist mehrere Jahrzehnte her, dass die Bahn im Neuburger Stadtteil gehalten hat. Geht es nach den Verantwortlichen in der Stadt, soll das in Zukunft wieder so sein. Ein Bahnstopp in Heinrichsheim ist seit vielen Jahren im Gespräch. Neben der Stadt und den Abgeordneten setzt sich jetzt auch das Neuburger Jugendparlament (Jupa) dafür ein. Doch wie erfolgversprechend ist dieses Engagement?

Das Jupa hat im Juli einen Brief an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) geschrieben und sich für die Reaktivierung des Bahnhalts Heinrichsheim eingesetzt. "Durch diese Maßnahme könnten viele Schulkinder bequem mit dem Zug zur Schule fahren und dadurch den angespannten Ost-West-Verkehr in Neuburg auf entlastende Weise reduzieren", erklärt Jupa-Sprecher Lukas Schorer gegenüber unserer Redaktion. Zudem könne man so Berufspendlerinnen und -pendler schneller und einfacher an den regionalen Verkehr anbinden. "Insbesondere für diejenigen, die nach Ingolstadt pendeln, wäre dies nur einen Katzensprung entfernt." Die Reaktivierung des Bahnhaltepunkts wäre "ein Meilenstein für Heinrichsheim" und ein "erheblicher Fortschritt in der dringend notwendigen Verkehrswende", so Schorer.

