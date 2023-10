Bahnhofsuhr wird mit Freibier und Musik gefeiert

Die Uhr am Neuburger Bahnhof funktioniert wieder. Das wurde nun mit Freibier begossen. Die Uhr ist jetzt nicht nur bei Tag gut zu sehen.

Ein Fest hatten Besitzer Günter Gräbner und Initiator Fritz Goschenhofer für den Fall versprochen, dass die Uhr am Neuburger Bahnhof nach zehn Jahren Dornröschenschlaf wieder laufen sollte. Seit dem 15. August ist das tatsächlich der Fall – dank der spontanen Bereitschaft des jungen Uhrmachers Benjamin Hauber aus Weilheim, der das in die Jahre gekommene Uhrwerk mithilfe einer elektronischen Platine, die in der Wohnung im Obergeschoss angebracht wurde, wieder in Gang gesetzt hatte.

Fritz Goschenhofer und Benjamin Hauber freuen sich über die Uhr. Foto: Reinhard Köchl

Kleine Lösung, große Wirkung: Gräbner und Goschenhofer hielten Wort und luden am Freitagnachmittag bei herrlichem Altweibersommer-Wetter zu einem launigen Umtrunk mit Freibier von der Julius-Brauerei und Klängen der Neuburger Stadtkappelle auf den Vorplatz des Bahnhofes ein. Zahlreiche Bürger und Spender - unter ihnen Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber (CSU), stellvertretende Landrätin Sabine Schneider (SPD) und Benjamin Hauber - kamen und freuten sich darüber, dass der Bahnhofsuhr wieder die richtige Stunde schlägt. Es sei ein langer Weg gewesen, erzählte Günter Gräbner, gepflastert mit vielen Frustrationen wegen der unbeweglichen Haltung der Deutschen Bahn, „der es offenbar egal war, was mit der Uhr passiert“. Aber dank der Bereitschaft Haubers, nach Neuburg zu reisen und das Problem nach mehr als zehn Jahren innerhalb von nur 20 Minuten zu beheben, sei das Herzstück des Neuburger Bahnhofes nun endlich wieder intakt.

Die Neuburger Stadtkapelle spielte beim Fest. Foto: Reinhard Köchl

Die Neuburger Bahnhofsuhr hat auch eine neue Beleuchtung

Fritz Goschenhofer nahm dies zum Anlass, an die anwesenden Politiker zu appellieren, nun gleich das nächste Problem am Bahnhof anzupacken: die immer wieder abgelehnte Barrierefreiheit zwischen den Gleisen. „Wenn wir zusammenhalten, dann könnte auch das klappen“, gab sich der frühere Stadt- und Kreisrat zuversichtlich und nannte die Wiederinstandsetzung der Uhr den „Beginn einer wunderbaren Tradition“. Als die Dämmerung einsetzte, durften die Besucher auch gleich deren neue Beleuchtung bestaunen, die Elektriker Herbert Oppenheimer erst wenige Stunden zuvor installiert hatte.