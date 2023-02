Mann legt Bahnverkehr zwischen Ingolstadt und Neuburg lahm

Ein Mann bewegt sich entlang der Bahnlinie bei Neuburg. Zur Sicherheit muss der Bahnverkehr kurz eingestellt werden.

Weil ein Mann bei den Bahngleisen zwischen Neuburg und Ingolstadt unterwegs war, musste der Bahnverkehr kurz eingestellt werden. Das teilte die Polizei mit. Am Montag gegen 12.50 Uhr, wurde der Polizei in Neuburg mitgeteilt, dass sich eine Person im Gleisbereich der Bahnstrecke Ingolstadt - Neuburg (circa 300 Meter vor dem Bahnhof Neuburg) aufhalten würde. Daraufhin wurde der Bahnverkehr in diesem Bereich eingestellt.

Mann läuft zwischen Neuburg und Ingolstadt an Gleisen entlang: Bahnverkehr eingestellt

Gleichzeitig wurde eine Polizeistreife der PI Neuburg zur Einsatzörtlichkeit beordert. Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf am Bahnhof die betreffende Person feststellen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Mann aus Erfurt Betäubungsmittel bei sich trug. Warum sich die Person im Gleisbereich aufhielt, konnte nicht abschließend geklärt werden. Neben dem illegalen Besitz von Drogen stellt auch das Betreten der Gleise einen Verstoß nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung dar. (AZ)