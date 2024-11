Bald beginnt die Neuburger Weihnacht

Neuburg an der Donau gilt als Kulturstadt mit Sinn für die schönen Dinge im Leben. Dies spiegelt sich seit einigen Jahren auch in der Neuburger Weihnacht wider, dem abwechslungsreichen Veranstaltungsduo im Advent. So verkürzt die ehemalige Residenzstadt die Wartezeit aufs Christkind mit dem Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz und dem romantischen Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt.

Auf dem Schrannenplatz gibt es wieder eine Eislauf-Fläche

Auftakt ist am Donnerstag, 28. November, mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz mit Buden um Glühwein, Lebkuchen, Südtiroler Schnitzkunst sowie Handarbeiten. Auch die Neuburger Eisarena am Schrannenplatz wird nicht fehlen. Das Rahmenprogramm bietet vom Puppentheater über stimmungsvolle Musikgruppen auf der Bühne bis hin zur Vorweihnachts-Ausstellung in der Markthalle oder der Sozialverlosung wieder einiges. Ein Hingucker wird erneut die zentrale Weihnachtspyramide sowie die Beleuchtung rund um den Platz sein.

Für die ganz kleinen Schlittschuhläufer gibt es wieder Eislaufhilfen in Bärenform. Foto: Florian Staron

Während Mama und Papa Weihnachtsgeschenke besorgen, können die Kinder bei freiem Eintritt ihre Runden auf der 300 Quadratmeter großen Kunsteisfläche am Schrannenplatz drehen. Für die ganz Kleinen stehen die Kinder-Eislaufhilfen in Bärenform parat, die gegen eine Kaution bei der Schlittschuhausgabe geliehen werden können. Falls die Kufen der mitgebrachten Schlittschuhe einen neuen Schliff benötigen, können diese beim Schleifservice vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden oder man leiht sich ein Paar Schlittschuhe in der Markthalle aus.

Nach der guten Resonanz der vergangenen Jahre gibt es auch heuer den Neuburger Krippenweg. Ausgehend vom Schrannenplatz geht es über mehr als 20 Stationen durch die Untere zur Oberen Stadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte, der Tourist-Information, dem Stadtmuseum sowie der Hof- und Peterskirche entdeckt zu werden.

Für Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem ist der Christkindlmarkt in der Oberen Stadt ein guter Anlaufpunkt. Foto: Florian Staron

Der Christkindlmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende in der historischen Altstadt ist der Höhepunkt für alle Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem in Neuburg. Angeboten werden Christbaumkugeln, Schmuck, Lederwaren, Wollartikel und vieles mehr. Für volle Mägen sorgen Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, frische Waffeln, Lebkuchen aus dem Backofen, heiße Maroni oder Glühwein. Das Rahmenprogramm mit Musikdarbietungen, Konzerten in der Hofkirche, Basteln im BRK-Wichtelhof, der „Lebenden Weihnachtswerkstatt“ oder dem Buchbazar in der Amalienschule sorgt für Unterhaltung.

Alle Informationen zu den beiden Märkten und den unterschiedlichen Aktionen sowie den Streckenverlauf des Krippenweges findet man unter www.neuburger-weihnacht.de. (AZ)