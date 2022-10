Bald schnelles Internet in der ganzen Stadt Neuburg?

Plus Die Telefonica-Gruppe und die allianz haben sich vor zwei Jahren zu einem Breitbandanbieter zusammengeschlossen. Das Angebot für „Unsere grüne Glasfaser“ nicht die Stadt Neuburg gerne an.

Vor gut zwei Jahren hat sich die Telefónica-Gruppe mit der Allianz zusammengeschlossen, um neuen Schwung in den deutschen Glasfasermarkt zu bringen. Profitieren davon sollen vor allem Haushalte in vorwiegend ländlichen und bisher unterversorgten Gebieten, die mit Glasfaser versorgt werden sollen. Davon soll jetzt auch die Stadt Neuburg profitieren.