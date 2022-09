Neuburg

19:30 Uhr

Bald wohl 40 Stadträte: Kann sich Neuburg den neuen Sitzungssaal leisten?

Plus Neuburg hat nun offiziell mehr als 30.000 Einwohner. Der Stadtrat wird wohl auf 40 Mitglieder wachsen – der jetzige Sitzungssaal reicht dafür nicht aus. Doch das Geld ist knapp.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

„Neuburg hat jetzt mehr als 30.000 Einwohner“ – so titelte die Neuburger Rundschau bereits im Jahr 2016. Es hat bis heute gedauert, bis das Erreichen dieses Meilensteins ganz offiziell wurde. Nach einer Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik, die in diesem Fall maßgebende Behörde, leben in der Stadt genau 30.288 Menschen. Was vor vielen Jahren absehbar war, ist nun also rechtliche Realität, mit diversen Auswirkungen. Sollte die Einwohnerzahl bis zur nächsten Kommunalwahl 2026 nicht wieder sinken, wird sich der Stadtrat von 30 auf 40 Mitglieder vergrößern. Ein Schritt, der in Neuburg nicht ohne Weiteres möglich sein wird. Der Sitzungssaal ist für eine solche Zahl an Gremiumsmitglieder nicht ausgelegt, er ist zu klein. Nun sucht die Stadtverwaltung nach Lösungen.

