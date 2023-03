Ingolstadt

12:00 Uhr

Bank oder nicht Bank – das ist beim Altstadttheater die Frage

Plus Das Ingolstädter Altstadttheater inszeniert die schwarze Komödie "Das ist keine Bank" und führt menschliches Verhalten ad absurdum.

Da will Tom (Jörn Kolpe) doch eigentlich nur seine Ruhe haben, mal fünf Minuten gemütlich auf einer Bank sitzen und dann bekommt er das: den pedantischen Besserwisser Alex (Martin Müller), gefangen in seiner selbstgerechten Trauer, der die Bank als sein ganz persönliches Denkmal betrachtet. Oder respektiert etwa Tom dessen Andenken nicht gebührend? Wie die zwei Sturköpfe in der Komödie von Keir McAllister aufeinandertreffen, durften die Besucher des Ingolstädter Altstadttheaters bei einer Inszenierung unter Regie von Leni Brem-Keil erleben – mit wahrhaften Genussmomenten.

Die Bühne des kleinen Theaters ist wie gemacht für dieses rasante schauspielerische Wortspiel. Klein ist der Raum, der sich vor den Stuhlreihen öffnet, und klein auch die Welt der beiden Charaktere. Ihr Sein dreht sich für knapp zehn Tage um eine Bank, eine öffentliche aus Holz zum Sitzen, sei noch gesagt. Doch dieses an sich ganz unspektakuläre Ding wird zum Anstoß eines ausgewachsenen Kleinkrieges zwischen Tom und Alex, den Kolpe und Müller ganz wunderbar auskleiden.

