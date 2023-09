Banner und Bake: Zwei Diebstähle in Neuburg gemeldet

Die Neuburger Polizei sucht Zeugen zweier Diebstähle in Neuburg. Einmal ist eine Grundschule betroffen.

In Neuburg haben unbekannte Täter an zwei unterschiedlichen Stellen ein Banner und eine Bake entwendet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Zwischen dem 8. September und dem 10. September wurde ein Banner mit der Aufschrift „Vorsicht Kinder“ entwendet. Dieses wurde durch die Stadt Neuburg vor der Grundschule Am Schwalbanger angebracht.

Diebe entwenden in Neuburg eine Barke und ein Banner

Außerdem wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Heinrichsheimstraße zwischen dem 8. September und 11. September eine Absperrbake entwendet. Diese war zur Absicherung einer Baustelle dort aufgestellt.

Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)