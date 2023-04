Barbesuch endet in Neuburg in der Zelle

Ein Barbesuch in Neuburg endet für einen 18-Jährigen in der Gefängniszelle. Davor musste der Mann ins Krankenhaus, wo die Lage aber weiter eskalierte.

Ein Barbetreiber hat in Neuburg die Polizei gerufen, weil ein 18-Jähriger das Hausverbot nicht akzeptierte. Das teilte die Polizei mit. Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr wollte der 18-Jährige in eine Bar in der Oskar-Wittmann-Straße gehen. Da er dort zuvor bereits negativ aufgefallen war, wurde ihm der Zutritt durch das Personal verweigert. Der Mann zeigte sich diesbezüglich uneinsichtig. Aus diesem Grund wurde die Polizei hinzugezogen.

Nachdem die Person daraufhin immer noch unbelehrbar war und den Maßnahmen der Polizei nicht Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der anschließenden Prüfung der Gewahrsamstauglichkeit im Neuburger Krankenhaus leistete der Mann massiven Widerstand. Er versuchte mehrmals, die eingesetzten Polizeibeamten mittels Kopfstößen zu treffen und schlug mit seinen Knien aus.

Bei der folgenden Unterbringung in die Gewahrsamszelle biss er zudem einen Polizeibeamten und schlug ihn mit seinem Knie gegen die Magengegend. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem aufgrund eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. (AZ)