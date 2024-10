Zwei Einbrüche in Neuburger Lokale

Zwei Einbrüche in eine Gaststätte und einen Imbiss in Neuburg beschäftigen derzeit die Polizei. In der Nacht von Montag auf Sonntag verschafften sich zunächst bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Imbiss in der Mazillisstraße. Dabei hebelten sie die Eingangstür auf, durchsuchten dann den Innenraum und entwendeten Bargeld in Höhe von 250 Euro.

Unbekannte stehlen Bargeld und zwei volle Sparschweine in Neuburger Gaststätte

Montagmittag wurde laut Polizeiangaben dann in eine Gaststätte in der Fünfzehnerstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 14 Uhr hebelten auch hier die Einbrecher eine Tür zum Gastraum auf. Aus einer offenen Geldkassette entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und stahlen zudem zwei gefüllte Sparschweine. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf rund 120 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Neuburg um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)