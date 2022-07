"Barock bis Rock": Das Beste des Gitarrenfestivals kommt zum Schluss

Plus Die Jubiläumsauflage von „Barock bis Rock“ wartet mit großen Künstlern auf. Obwohl Wetter und Coronafälle das Festival dämpfen, gelingt ein besonders emotionales Finale.

Emotionale Höhenflüge, Wetterprobleme, herausragende Künstler: Die Jubiläumsauflage zum Zehnjährigen von „Barock bis Rock“ gleicht einer Achterbahn der Gefühle. Während die Besucher in den Genuss fantascher Konzerte unterschiedlicher Künstler kommen, ist das Straßenfest eher durchwachsen besucht. Dass man als Besucher das Festival dennoch mit einem Gefühl höchster Zufriedenheit verlässt, liegt an einem bewegenden Finale voll tiefer Emotionen.