Neuburg

18:03 Uhr

Barockkonzert im Birdland: Ein Punktsieg des Swing über den Kontrapunkt

Schlagzeuger Nicolas Viccaro hatte augenscheinlich seine Freude am Auftritt im Birdland Jazzclub. Vorne im Bild Thomas Dobler am Vibrafon.

Plus Bei den 76. Neuburger Barockkonzerten erinnern Thomas Dobler und Co. im Birdland an den Besuch des legendären Modern Jazz Quartets 1990 in Neuburg.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Es lohnt sich, zurückzublicken. Auf den März 1990 beispielsweise. Damals gastierte das legendäre Modern Jazz Quartet, kurz MJQ, im Stadttheater; das erste größere Konzert des wiederbelebten Birdland Jazzclubs und für die Stadt eine veritable Sensation. Alles war auf den Beinen, um die amerikanischen Pioniere des Klassik-Jazz zu erleben, in Neuburgs Musentempel saßen und standen die Leute dicht gedrängt bis in den zweiten Rang hinauf, heute aus feuerpolizeilicher Sicht ein absolutes No-Go, und Birdland-Impresario Manfred Rehm schwärmt immer noch von dem dichten, intensiven, sich ständig auf Zehenspitzen bewegenden Ereignis.

Nächster Rückblick: September 2000. Die Neuburger Barockkonzerte öffneten ihr Programm erstmals für moderne Strömungen, für Seitenarme, suchten eine Art Crossover zwischen Klassik und Jazz, das vor 23 Jahren noch „Art Baroque“ hieß und als Premierengast den großen italienischen Grenzgänger Enrico Pieranunzi am Piano vorsah. Bis heute gibt es sowohl die Jazzkonzerte im Hofapothekenkeller als auch die euphorischen Geschichten um das Modern Jazz Quartet. Mithin eine perfekte Plattform für das Quartett um den Schweizer Vibrafonisten Thomas Dobler, der als programmatischer Bestandteil der 76. Neuburger Barockkonzerte die Chance beim Schopfe ergriff, um im gebührenden Rahmen dem MJQ die Ehre zu erweisen, das vielen Formationen eine faszinierenden musikalischen Weg aufzeigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen