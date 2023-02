Neuburg

07:00 Uhr

Basis statt Champions League: "JazzArt" aus Neuburg treten im Birdland auf

Plus Die regionale Band JazzArt spielt ihre Stärken im Birdland-Club in Neuburg aus. Im Jazzkeller stehen sie das erste Mal auf der Bühne und beweisen Können an der "Basis".

Von Peter Abspacher

Seit 2016 spielt die Band JazzArt in der aktuellen Besetzung zusammen – mit einer langen Unterbrechung, weil ein Virus dunkler Herkunft unbedingt auch das kulturelle Leben lahmlegen wollte. Jetzt sind die fünf Musiker Werner Lecheler (Piano), Christoph Hoffmann (Vibrafon), Markus Haninger (Saxofon, Klarinette, Gesang), Reinhard Lecheler (Bass) und Gerhard Kiffe (Schlagzeug) erstmals in den heiligen Jazz-Hallen des Birdland-Clubs aufgetreten. Eine regionale Band an der Stelle, wo regelmäßig weltbekannte Formationen das Publikum begeistern.

