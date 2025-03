Bastian Hübschle führt weiterhin die JU Neuburg

Mit einem klaren Votum und großer Geschlossenheit hat die Junge Union Neuburg die Neuwahlen ihres Vorstands abgehalten. Dabei wurde Bastian Hübschle einstimmig als Vorsitzender bestätigt. In seiner Dankesrede machte Hübschle laut Mitteilung deutlich, dass die Junge Union eine entscheidende Rolle in der politischen Zukunft der Stadt und der Region spielen will. „Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach einer jungen Generation, die sich nicht nur beschwert, sondern Verantwortung übernimmt.“ Stadt- und Kreisrat Matthias Enghuber betonte, dass es ohne JU auch keine CSU geben kann und forderte zu Zusammenhalt und einem starken gemeinsamen Einsatz hinsichtlich der politischen Zusammenarbeit auf.

JU Neuburg: Fokus liegt auf den Kommunalwahlen

Neben der Wiederwahl des Vorsitzenden wurden auch die weiteren Vorstandsmitglieder neu gewählt. Als Stellvertretende Vorsitzende wurden Dennis Lösch, Marie-Luise Stadler und Lena Schläger gewählt. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Johannes Huis, zudem wurde Ronja Reinwald als Schriftführerin bestätigt. Als weiterer Schriftführer wurde Samuel Hafner gewählt. Elias Schläger bekleidet das Amt des Digitalbeauftragten. Leonie Spenninger und Lukas Kubitza wurden in das Amt der Kassenprüfer gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder wurden Daniel Weidmann, Florian Appel, Carsten Metz, Peter Ziegler, Caroline Gmehling, Katja Schmidt, Jonas Zitzelsberger und Patrick Kubitza.

Besonderen Fokus legte Hübschle in seinem Ausblick auf die zukünftigen Projekte und die strategische Ausrichtung der JU. Gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr sollen in den kommenden Monaten verstärkt Formate zur politischen Bildung, Veranstaltungen mit Mandatsträgern sowie Aktionen zur Förderung junger politischer Talente auf den Weg gebracht werden, heißt es. „Wir wollen nicht nur beobachten, sondern gestalten“, bekräftigte Hübschle. (AZ)