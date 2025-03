Bauanträge können jetzt auch digital gestellt werden

Ab sofort bietet die Bauverwaltung der Stadt Neuburg an der Donau den sogenannten „Digitalen Bauantrag“ an. Mit der neuen bürgerfreundlichen Option können alle abzugebenden Unterlagen jetzt auch online eingereicht werden. Selbstverständlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, seine Unterlagen in Papierform einzureichen. Die Online-Assistenten für die Antragstellung sind seit 1. März zugänglich und können über das sogenannte BayernPortal erreicht werden. Der direkte Link findet sich auf www.neuburg-donau.de/digitaler-bauantrag im Internet.

„Die Erweiterung der digitalen Angebote ist unser stetes Bestreben, damit Bürgerinnen und Bürger noch vielfältiger und einfacher mit uns in Kontakt kommen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling und ergänzt: „Mir ist wichtig, dass es beides gibt, also die digitale und analoge Möglichkeit. Mit dieser Doppelstrategie erreichen wir wirklich alle und schließen niemanden aus.“

Auch Bayerns Bauminister Christian Bernreiter befürwortet den Schritt ausdrücklich: „Die Digitalisierung ist eine große Chance – für die Bürgerinnen und Bürger genauso wie für die Bauaufsichtsbehörden. Denn Bauanträge können dank des digitalen Verfahrens viel einfacher gestellt und bearbeitet werden. Ich freue mich, dass nun auch die Stadt Neuburg an der Donau dazukommt und ab sofort insgesamt 108 Städte und Landratsämter in Bayern den Digitalen Bauantrag anbieten. Bei elf weiteren läuft der Probebetrieb. Zusammen sind das bereits über 87 Prozent aller bayerischen Bauaufsichtsbehörden. Die Erfahrungen sind rundum positiv: Monatlich werden in Bayern über den Digitalen Bauantrag weit über 2500 Vorgänge eingereicht.“

Bauanträge können in Neuburg jetzt auch digital gestellt werden

Anträge können ab sofort einfach und medienbruchfrei über das BayernPortal eingereicht und an die Stadt Neuburg weitergeleitet werden. Darüber hinaus profitieren auch die Mitarbeiter des städtischen Bauamtes von der neuen Lösung, da die händische Erfassung in der Fachsoftware entfällt. Durch den digitalen Bauantrag können Anträge schneller bearbeitet werden. „Wir können beteiligte Fachbehörden dann viel früher und auch gleichzeitig in ein Verfahren einbeziehen“, erklärt Sachgebietsleiter Florian Schmid. Denn oftmals sind Stellungnahmen von den Fachstellen für Naturschutz, Immissionsschutz, Wasserrecht und Denkmalschutz, aber auch vom Wasserwirtschaftsamt oder Straßenbauamt einzuholen.

Die Einreichung digitaler Bauanträge und weiterer baurechtlicher Anträge für das Stadtgebiet von Neuburg ist seit dem 1. März 2025 über das BayernPortal des Freistaates Bayern möglich. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat intelligente elektronische Formulare, sogenannte „Online-Assistenten“, entwickelt, die jetzt auf der Internetseite der Stadt Neuburg zur Verfügung stehen: www.neuburg-donau.de/digitaler-bauantrag.

Über diese Online-Assistenten können auch bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser (wie zum Beispiel Architekten und Ingenieure) die baurechtlichen Anträge einreichen. Auf der Internetseite sind unter anderem auch die wichtigsten Fragen und Antworten zum digitalen Bauantragsverfahren zu finden. Mehr Informationen zum Digitalen Bauantrag finden Interessierte im Internet auch unter www.digitalerbauantrag.bayern.de auf der Seite „Informationen für Entwurfsverfasser und Bauherren“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. (AZ)