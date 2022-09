Bauarbeiten in der Schmidstraße gehen voran: Jetzt wird gepflastert

Der Fortschritt wird sichtbar: Täglich sieht die Baustelle anders aus. Wann wird die Umgestaltung der Schmidstraße abgeschlossen sein?

Bereits seit drei Monaten ist die Schmidstraße in der Neuburger Innenstadt eine Baustelle - das Betreten ist dennoch ausdrücklich erwünscht. Denn die Einzelhändler in der Straße haben weiterhin geöffnet. Derzeit führen schmale Brücken über die Gräben zu den Ladeneingängen. So mancher Inhaber lässt sich auch von der Baustelle nicht davon abhalten, Ware und Kleiderständer vor die Türe zu stellen.

Während der Bauphase organisiert das Stadtmarketing in der Schmidstraße verschiedene Aktionen

"Wir liegen absolut im Zeitplan", sagt Stadtsprecher Bernhard Mahler in Bezug auf den Baustellen-Fortschritt. Die letzten Untergrundarbeiten mit Glasfaserverlegung und Baumbewässerung seien abgeschlossen. Nun hätte das Pflastern begonnen. Ende Oktober oder Anfang November werde man wohl fertig sein.

Während die bauliche Aufwertung der Schmidstraße läuft, steuert das Neuburger Stadtmarketing ein abwechslungsreiches Begleitprogramm bei. So bietet das Traumtheater am kommenden Samstag, 17. September, wieder eine kostenlose Kinderbetreuung an. Zwischen 9 und 13 Uhr dürfen Kinder ab fünf Jahren in die Räumlichkeiten des Vereins "das otto" in die Schmidstraße 113 kommen.

Schmale Brücken führen derzeit in die Läden hinein. Foto: Laura Gastl

Das erfahrene Team des Traumtheaters hat sich als Thema für die kindgerechte Bastelrunde die "Zukunftswerkstatt Stadt" ausgedacht. Eine Anmeldung zum kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich. Während der gesamten Betreuungszeit können die Kinder flexibel teilnehmen.

Am 17. August bietet das Traumtheater im "otto" eine kostenfreie Kinderbetreuung an

Neben der Kinderbetreuung gibt es in der Bauphase noch weitere Aktionen: Dazu gehören besondere Angebote der Geschäftsinhaber, Straßenmusiker und -künstler, Gewinnspiele und eine ganze Reihe an Überraschungen. Eine Befahrung ist während der Bauzeit zwar nicht möglich, jedoch wird eine fußläufige Erreichbarkeit aller Gewerbebetriebe durchgehend sichergestellt. Eine Übersicht zu allen Angeboten, Aktionen und zur Baumaßnahme an sich gibt es stets aktuell unter www.neuburg-donau.de/schmidstrasse.

Übrigens: Auch zu "Neuburg leuchtet", der langen Einkaufsnacht am Freitag, wird die Schmidstraße zugänglich sein - genauso wie während der Herbstdult vom 6. bis 9. Oktober und am zugehörigen verkaufsoffenen Sonntag. (lagad, AZ)