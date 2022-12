Bauarbeiten laufen: Das plant Audi für die Formel 1 in Neuburg

Das Formel-1-Projekt von Audi in Neuburg kommt voran. Mittlerweile laufen die ersten Bauarbeiten. Das plant der Ingolstädter Autobauer am Standort Heinrichsheim.

Das Kompetenz-Center Motorsport am Standort von Audi in Neuburg-Heinrichsheim wird für das Formel-1-Projekt erweitert. In einem rund 3000 Quadratmeter großen Neubau werden vor allem neue Prüfstände für die Entwicklung der Power Unit installiert. Die Bauarbeiten für den Anbau haben in dieser Woche begonnen, die Baugenehmigung seitens des Landratsamts liegt vor, heißt es vom Ingolstädter Autobauer. Audi wird ab 2026 mit der in Neuburg gefertigten Antriebseinheit in der Königsklasse des Motorsports an den Start geht.

Für das neue Formel-1-Projekt entsteht in Neuburg die gesamte Antriebseinheit („Power Unit“), bestehend aus Energierückgewinnungssystem, elektrischem Motor, Batterie, hocheffizientem Verbrennungsmotor und Getriebe. Etwa 50 Prozent der Antriebsleistung werden elektrisch sein. Audi wird 2026 mit dem strategischen Partner Sauber als Werksteam in der Formel 1 antreten.

Audi in Neuburg: Baugenehmigung für Formel 1 ist da

Das neue Gebäude F7.2 wird am südwestlichen Ende des bestehenden Gebäudekomplexes auf einer bisher ungenutzten Fläche errichtet und mit einer geschlossenen Brücke an das Gebäude F7 angebunden, schreibt der Autobauer in einer Pressemitteilung. Neben Power Unit- und Aggregateprüfständen entstehen auf einer Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern Technikräume, eine mechanische Werkstatt und Arbeitsplätze. Die Fertigstellung der Erweiterung ist für das erste Quartal 2024 geplant. Bereits ab März kommenden Jahres soll ein Teil des neuen Gebäudes in Betrieb genommen werden.

Die Strom- und Wärmeversorgung in Neuburg erfolgt laut Audi schon heute CO2-neutral: Das Gelände wird mit Fernwärme aus Industrieabwärme und Ökostrom aus Wasserkraftwerken versorgt. Die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) hat dem Standort mit dem Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel ihre höchste Auszeichnung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit verliehen. Ziel von Audi ist es, die Energie für das Formel-1-Projekt am Standort Neuburg mittelfristig komplett eigenständig und regenerativ zu erzeugen, heißt es.

Neubauten und neue Mitarbeiter für die Formel 1 in Neuburg

Ausgebaut wird in Neuburg nicht nur die Infrastruktur. Auch das Team wächst stetig. Aktuell arbeiten rund 220 Mitarbeitende für das Formel-1-Projekt. Das Ziel sind mehr als 300 Mitarbeitende zur Mitte des Jahres 2023. „Eine Power Unit für die anspruchsvollste Rennserie der Welt in Deutschland zu entwickeln, ist eine große Herausforderung“, sagt Adam Baker, Geschäftsführer der für das Projekt gegründeten Audi Formula Racing GmbH. „Wir haben an unserem Standort in Neuburg an der Donau schon jetzt ein großartiges Team, das stetig wächst.“ (AZ)

