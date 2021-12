Neuburg

17:40 Uhr

Bauarbeiter stürzt in Neuburg vom Gerüst und verletzt sich lebensgefährlich

Auf einer Baustelle in Neuburg gab es einen Unfall.

Zwei Meter in die Tiefe ist am Donnerstag ein Bauarbeiter in Neuburg gestürzt. Der Mann hat sich lebensgefährlich verletzt.