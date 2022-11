Bauausschuss gibt geplantem Flachdach in Altstadt-Nähe grünes Licht

Plus Neuburger Bauausschuss urteilt über geplanten Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in der Seminarstraße.

Ein Konzept für einen Neubau in der Seminarstraße in Neuburg lag schon einmal auf dem Tisch des Bauausschusses. Weil man durch die geplanten Häuser zu viel Schatten für die Nachbarn befürchtete, wurde das Projekt überdacht. Mit dem neuen Vorschlag machte sich das Gremium zunächst vor Ort einen Eindruck und stimmte schließlich über das Vorhaben ab.